Fue una etapa especial también por la escena de Mark Cavendish, una de las más icónicas del Tour Colombia y seguramente del ciclismo mundial. No hay duda que es un suceso que clasificará a lo mejor de este deporte en la temporada 2024, pues estamos hablando de una de las grandes estrellas del mundo y sus fanáticos en Colombia. Uno de los mejores embaladores de todos los tiempos, saludó a muchos de sus seguidores en plena competencia por las vías de la ciudad de Tunja.

La velocidad fue protagonista en Tunja en los kilómetros finales. Rodrigo Contreras y Alejandro Osorio lograron pasar desapercibidos y sus ataques dieron resultados. Sacaron gran ventaja y al final el actual campeón nacional de ruta ganó el embalaje y se quedó con la victoria en la Avenida Universitaria. Es el primer corredor no World Tour que gana en el Tour Colombia. El nuevo líder de la general es el oriundo de Villapinzón, Rodrigo Contreras.

Durante el recorrido, los ciclistas pasaron por varios altibajos, algunas subidas, descensos y tramos planos que físicamente resultan en sufrimiento si no se administra la energía, sumándole los 2720 metros sobre el nivel del mar en los que se compitió. Egan y ‘Rigo’ se vieron en fuerzas para poder definir, pero la velocidad de Alejandro Osorio se hizo imposible de igualar.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.