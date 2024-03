Nairo Quintana es uno de los ciclistas colombianos más importantes de la historia, es por esto que sus compatriotas le tienen mucho aprecio, por lo que vivió en meses pasados, cuando no encontraba equipo para poder competir, fue un hecho muy triste para los seguidores de este deporte en el país.

El pedalista boyacense regresó a una carrera World Tour, tras participar en la Vuelta a Cataluña, competencia en la que lastimosamente no le fue bien, debido a que sufrió dos duras caídas, las cuales terminaron sacándolo de la carrera, pero lo positivo para el colombiano, es que de a poco empieza a retomar su nivel.

El triste suceso que vivió Nairo Quintana

En las últimas horas, se conocieron detalles de un lamentable hecho que tuvo que soportar el ciclista colombiano, ya que tuvo un cruce con el neerlandés Wout Poels, quien corre para el equipo Bahrain – Victorious, el cual fue muy ofensivo con el ciclista colombiano, tanto que le recordó la sanción que sufrió hace más de un año por tramadol.

“Hicimos una última subida y me sentí bien. Quería ascender, estar cerca de Tadej Pogacar. Entonces decidí correr detrás de Enric Mas, al lado de Nairo. Este se molestó. En un momento me dio un codazo y comencé a discutir con él. Le dije que definitivamente estaba tomando tramadol otra vez, y por eso se comportaba de manera tan agresiva”, dijo Poels en una entrevista para In Koers.

Wout aseguró que después de haber ofendido a Nairo, se arrepintió por haberle dicho esto, pero resaltó que fue una reacción ante la actitud que tuvo el colombiano en plena carrera.

“Luego pensé que quizás no debí decirle eso, pero si él mismo fue tan estúpido de usarlo en el Tour de France… Cortina intervino y me dio un golpe en la parte de arriba del brazo, y dolió. Siempre hablamos de seguridad, así que fui y presenté un reclamo. Le sacaron algunos puntos UCI, una multa leve y ni siquiera vino a disculparse”.