En pleno diciembre, con alto flujo vehicular, trancones, afanes. Las vías se colocan más complejas y los accidentes hacen de las suyas. En esta ocasión, el protagonista del accidente es Juan Pablo Montoya. El piloto colombiano transitaba por la calle 82 sin pensar que iba a chocar. Un vehículo de servicio especial colisionó con uno de los mejores deportistas de la historia de Colombia. Situación difícil para el otro conductor, que tiene la infracción de por medio, pero nunca imaginó con esta gloria del deporte colombiano.

Las fuentes indican que el vehículo de servicio especial no respetó la señal de ‘Pare’ y eso generó el accidente. A pesar del siniestro, no hubo heridos y las cosas no pasaron a mayores. En videos en Tik Tok se ve a Juan Pablo Montoya vestido con camiseta blanca tratando de dialogar con el otro conductor tras el incidente. Muchos fanáticos inmediatamente lo reconocieron y le pidieron autógrafos y fotografías.

Los daños materiales en el vehículo de servicio especial sí se notaron, pues el parachoques y demás elementos de la parte delantera se vieron afectados. “Íbamos por la 82 arriba de la 11 y el señor del carro blanco no paró y nos pegó. Juan Pablo alcanzó a esquivarlo un poco y solo nos rozó”, describió Connie Freydell a Semana minutos después del accidente.

Cabe recordar que Juan Pablo Montoya, quien está en Bogotá por estos días, es uno de los grandes promotores del talento nacional. Hace poco, presentó de manera oficial el Team Montoya, que está conformado por su hijo, Sebastián Montoya, piloto Junior de Red Bull y que corre en el equipo Campos Racing; Maximiliano Restrepo, juvenil del equipo Drivex y corre en la Fórmula 4 española; Nicolás Baptiste quien se prepara para competir en la FIA Fórmula 3 y Salim Hanna, piloto de kartismo y tiene 13 años.

Juan Pablo Montoya, gloria del deporte colombiano

Es de destacar que Juan Pablo Montoya es una gran figura del deporte colombiano con siete victorias y treinta podios en la Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo. El piloto bogotano está enfocado en formar nuevos deportistas e impulsa la carrera de su hijo en las categorías europeas. Montoya, además, ha competido en la Nascar y la Indy, las dos pruebas ‘reina’ de Estados Unidos.

En lo que tiene que ver con el accidente, por saltarse la señal de ‘pare’ correspondiente, el conductor del vehículo de servicio especial fue el que más dañó recibió y más involucrado está en el choque. Juan Pablo Montoya está bien de salud, al igual que su esposa, Connie Freydell.

