Tras pasar más de un año inactivo en las competencias más exigentes del mundo, Nairo Quintana ha vuelto al pelotón de élite para correr el Giro de Italia 2024. Movistar Team le volvió abrir sus puertas para una segunda oportunidad, pero ese regreso está pasando factura. Era una de las probabilidades y es lo que está pasando. El boyacense ya perdió un poco más de media hora en la pelea por la Clasificación General. Sus objetivos han cambiado para las próximas dos semanas de competencia.

En vista de que será muy difícil correr al ritmo de Tadej Pogacar y del UAE Emirates Team, el trabajo de Nairo Quintana con el Movistar será otro. Su labor ahora se enfocará en ayudar a su compatriota, Einer Rubio, para que se mantenga en el Top 10 de la Clasificación General. La idea es que puedan recuperar tiempo y que se abra la posibilidad de pelear por el podio final. De cualquier forma, el boyacense quiere que su regreso a la ‘Corsa Rosa’ sea por todo lo alto.

La promesa de Nairo Quintana para las últimas dos semanas del Giro

En diálogo con el programa ‘El Vbar’, de Caracol Radio, Nairo Quintana se sinceró y destapó las emociones que vive por estos días en su regreso a las carreras más importantes del ciclismo. Está corriendo su tercer Giro de Italia, competencia que ya ganó hace 10 años y de la que salió subcampeón en 2017. La competencia aumentó y la nueva generación de pedalistas hace sentir su presencia en el pelotón.

Confesó que le duele verse tan atrás en la pelea por la Clasificación General. Ya perdió más de 30 minutos con el líder, Tadej Pogacar. Sin embargo, su ilusión no desaparece y tratará de cerrar esta carrera de manera épica. Si su condición física lo permite, peleará por conseguir una victoria de etapa.

“Lo intentaré, con muchas ganas y motivación, no sé si salga o no, pero lo voy a intentar. Me he venido sintiendo bien, he venido tomando un buen ritmo de carrera y una buena adaptación. Esperemos que el polen y las alergias bajen y podamos tener nuestro físico al 100%”, prometió Nairo Quintana.