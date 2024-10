Movistar Team, equipo élite del ciclismo mundial y que ha creído en el talento colombiano, confirmó el nuevo fichaje para la temporada 2025. El equipo español no lo dudó y se quedó con otro ‘Escarabajo’ para el World Tour. Se esperan sorpresas con esta joya del Quindío para los próximos meses.

Se trata de Diego Pescador, un ciclista oriundo del municipio de Quimbaya, Quindío, que actualmente pertenece al GW Erco Shimano. En las últimas horas, Movistar Team confirmó que esta es su nueva ficha hispanoamericana para pelear por títulos y podios en próximas temporadas.

Su palmarés, hasta el momento, permite la ilusión. Es el mejor joven de la Vuelta a Colombia y ganador de una etapa en el Clásico RCN en el 2023. En 2024, fue segundo en la clasificación general de la Vuelta a la Juventud, séptimo en CG y mejor tercer Sub 21 en el Tour del Porvenir y dejó ver un buen nivel en el Giro Next Gen o la Carrera de la Paz (Copa de Naciones).

Movistar Team confirmó que Diego Pescador firmó por tres temporadas y estará hasta el 2027. De esta manera, el ciclista del Eje Cafetero se une a Nairo Quintana, Einer Rubio, Iván Sosa y Fernando Gaviria, como la cuota colombiana de esta escuadra para la temporada 2025.

Diego Pescador en el GW Shimano. Foto: Oficial GW Shimano / Eder Garcés

Declaraciones de Diego Pescador tras firmar con Movistar Team

“Ha habido muchos momentos bonitos en este 2024 para mí. En las carreras de primavera en Italia, como el Trofeo Piva (3º), Palio del Recioto (2º) o la Settimana Coppi e Bartali, disfruté mucho, tomé experiencia y pude dar buena presencia al frente del equipo. La Vuelta de la Juventud era la más importante del año para nosotros y salí con mucha satisfacción, tanto del desempeño propio como de todo el bloque. Con esa ilusión viajé a mi primer Giro Sub 23, una carrera superexigente con un nivel tremendo, ocho días preciosos, con calor, montaña”, dijo Diego Pescador en medios oficiales de Movistar Team.

“No llegué con las mejores sensaciones, pero me dejó un gran sabor y nivel para el Tour del Porvenir, la cita internacional que más estaba marcada en mi calendario y la más importante del mundo en la categoría. Gracias a Dios todo salió muy bien: mejoré mi actuación de 2023, fue un orgullo representar allí a Colombia y estar entre los diez primeros de la general, en un ciclismo como el de hoy en día, es una gran satisfacción para alguien que ha luchado tanto ‘desde abajo’. El Tour tiene una mística bonita, siempre me ha ido muy bien y de él rescato muchos buenos momentos de esta época”, agregó Pescador.

“Movistar Team siempre ha ayudado mucho a los latinoamericanos, ha abierto las puertas mucho al ciclismo de este lado del mundo. Iniciar este nuevo camino con ellos, la verdad, hay días que me levanto y aún no me lo creo. Es un equipo WorldTour; el equipo de mi referente, Nairo Quintana, al que siempre he admirado mucho y he visto en TV cuando era pequeño”, puntualizó sobre el fichaje.

“Estar en el equipo donde hizo sus grandes gestas (Nairo) es algo que uno no puede imaginar. Me hace mucha, mucha ilusión. Espero aprender mucho. Sé que es un equipo con mentalidad ganadora y quisiera aportar lo máximo, soñar con éxitos juntos. Soy el primer quindiano en Movistar Team, y creo que va a marcar un antes y un después en mi departamento”, finalizó.