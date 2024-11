Faustino Asprilla salió en defensa de Atlético Nacional: "Todo el mundo lo ataca"

“Yo no estoy incitando a nadie. Los hinchas tienen el derecho supuestamente de entrar a la cancha, pagar una boleta y gritarme a mí de todo. ¿Y yo no tengo el derecho de besar mi escudo? Tampoco. Entonces juguemos fútbol sin hinchas”, dijo Faustino Asprilla en el programa Equipo F de ESPN Colombia.

En sus palabras, dejó sobre la mesa una posible persecución a Atlético Nacional por las últimas decisiones que se han tomado en la Dimayor y en la Comisión Arbitral. Incluso, lejos de las entidades del fútbol colombiano, también han castigado al club verdolaga, pues se publicó una sanción contra Efraín Juárez. El establecimiento policial indicó que el entrenador mexicano no puede entrar a un estadio por tres años.

Faustino Asprilla, confeso hincha de Atlético Nacional y una leyenda de la Selección Colombia, no aguantó más ante la avalancha de críticas y opiniones y se despachó en modo defensa en una transmisión en directo. El histórico jugador, que abrió el panorama para que muchos futbolistas colombianos fueran a Europa, discutió con el periodista Jorge Bermúdez y dijo que al club verdolaga lo atacan por su condición de ser el más grande de Colombia.

