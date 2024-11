Las fuertes palabras de James Rodríguez contra Jhon Córdoba por los errores ante Ecuador

El ’10’ no podría creer lo que había pasado, se tomó la cabeza con las dos manos, se tapó los ojos y luego miró hacia la tribuna occidental del estadio Metropolitano buscando alguna explicación.

Lo que iba a ser la quinta asistencia de James Rodríguez en las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026, terminó por ser un insólito error de Jhon Córdoba debajo del arco, que hizo reaccionar al capitán de la Selección. Sus palabras y gestos ante la cámara tras la derrota, concuerdan con esta reacción al ver cómo el delantero del Krasnodar no pudo controlar el balón y se le fue largo.

“Queríamos acabar bien el año, es duro, pero al final falta mucho tiempo y tenemos que coger conciencia porque la verdad en estos dos partidos no hemos estado bien y hay que plantearse muchas cosas”, agregó el capitán de la Selección Colombia.

“Muy duro lo que ha pasado en estos dos partidos. Queríamos ganar los seis puntos, hoy se nos fue el partido por una ‘huevonada’ en el primer tiempo, hemos tenido chances. En Bolivia perdemos también el partido porque no hicimos los goles y pues si no los haces, pierdes”, fueron las palabras de James Rodríguez con algo de enojo en su tono de voz.

