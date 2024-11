Fue una doble jornada de Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026 que muy pocos tenían presupuestada para la Selección Colombia, pero eso no impidió que siguiera arriba de su próximo rival en la tabla de posiciones. A Dorival Júnior, DT de Brasil, le preguntaron sobre el tema y no dudó en reaccionar.

Colombia perdió en la fecha once contra Uruguay por 3-2 y empezó a caer en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas al dejar el segundo lugar. Llegó la hora de de no perderle la pista a Argentina en el liderato, pero la derrota contra la Selección Ecuador lo impidió.

Mientras que la selección colombiana perdió 1-0 contra Ecuador, Brasil sumó otro empate en las Eliminatorias con la igualdad 1-1 frente a Uruguay luego de haber obtenido el mismo marcador contra Venezuela en la fecha 11. Ambas selecciones se enfrentarán en la jornada 13.

En vísperas de lo que será el partido Brasil vs. Colombia, que se jugaría el jueves 20 de marzo de 2025, el periodista Carlos Gil, del canal Globo Sport, le preguntó al entrenador Dorival Júnior que si el quinto lugar en la tabla de posiciones con selecciones que están por arriba como Argentina, Uruguay, Ecuador y Colombia, refleja el nivel del equipo brasileño. El DT no dudó en reaccionar.

Al DT de Brasil le dijeron que Colombia estaba arriba en la tabla de posiciones y así reaccionó

Dorival Júnior y el escudo de la FCF. (Foto: Imago y archivo particular)

“Esta pregunta es interesante porque los brasileños siempre miramos el lado negativo de las cosas, lo digo en general, no sólo en el deporte y más directamente en el fútbol. ​​Siempre miramos el lado negativo. Brasil, cuando tomamos el control, estaba en el sexto lugar, ahora está en el quinto lugar, caminamos poco, lo veo desde otro lado y tampoco estaría satisfecho si en este momento estuviéramos en el segundo lugar (…) Creo que todavía estamos en un proceso y aunque ahora estuviéramos en el segundo lugar no estaríamos tranquilos y satisfechos. Al contrario, todavía estamos buscando una mejora, un equilibrio importante“, dijo el director técnico de la Selección Brasil en conferencia de prensa.

¿Brasil cambia de entrenador para el partido contra la Selección Colombia?

En la misma conferencia de prensa en la que reaccionó cuando le dijeron que Colombia estaba arriba de ellos en la tabla de posiciones, Dorival Júnior no confirmó que seguirá siendo el DT de Brasil para el partido contra la Tricolor al decir que la persona que puede confirmar eso es Rodrigo Caetano, director deportivo. Además, el entrenador brasileño señaló que “en Brasil somos resultadistas esta es la verdad, lo sé más que nadie porque en todos los clubes en los que he estado lo he vivido. He experimentado los resultados y gracias a Dios siempre he logrado dar buenos resultados”.