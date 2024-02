El ciclista Rigoberto Urán, uno de los más importantes de la historia de Colombia, habló en rueda de prensa sobre su futuro deportivo y da algo de tranquilidad debido a los rumores sobre un pronto retiro del profesionalismo. En la previa del Tour Colombia 2024, el deportista antioqueño aclaró el tema y comentó sus planes para los próximos años.

Actualmente, Rigoberto Urán se alista para lo que será el Tour Colombia 2024, que comenzará en el hermoso municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá, y finalizará en Bogotá el próximo 11 de febrero. ‘Rigo’ es la cabeza principal del Education Easy-Post y es favorito para ganar el título o etapas. Esta competencia vuelve al calendario luego de varios años de ausencia.

En este momento, Rigoberto Urán tiene contrato con EF Education hasta diciembre de 2024 y este año será clave para él. Según sus palabras, tendría que mirar las posibilidades de renovar el vínculo con su equipo y si se ve en World Tour muchos más meses. Por su edad y su situación familiar, se había dado a entender que estaría planeando un retiro a corto plazo.

Las cosas parecen ser diferentes y al menos Rigo lo medita. Eso sí, sus objetivos este año estarían en los Juegos Olímpicos de París 2024 y poder pelear por la medalla de oro en el ciclismo de ruta, aunque también podría dar sorpresas en las grandes del World Tour. Urán prácticamente dejó claro que es una decisión que tomará en familia y dependerá de su rendimiento físico.

Palabras de Rigo Urán en rueda de prensa

“Se ha murmurado que me voy a retirar, lo estamos mirando, pero no hemos tomado ninguna decisión, es un tema familiar. Le he preguntado a muchos ciclistas, qué se siente el día después. El retiro de uno es como si se le muera alguien a uno. Estos días les puedo dar la información, por ahora puedo correr un año más. Para los Juegos Olímpicos solo hay dos cupos, eso es en agosto, me gustaría hacer los juegos, pero hay que ver los mejores que están”, dijo Rigo Urán en rueda de prensa.

“Nunca dije que me iba a retirar. Tengo propuestas de correr otro año más con el equipo. Se ha pensado. La realidad es que no me rinde como antes. Necesito primero mirarlo”, agregó el subcampeón del Tour de Francia del 2017.

