40 corredores nacionales e internacionales bajando a toda máquina impresionantes faldas se dieron cita en “la ciudad de las puertas abiertas” el pasado sábado, para ser parte de uno de los eventos más icónicos dentro del marco de la Feria: La XV edición del Downhill Urbano de Manizales y dar inicio a la temporada de este deporte en el país.

“Culminamos la XV edición del Downhill Urbano de Manizales con un balance muy positivo, una pista desafiante, con saltos, peraltes y escaleras en donde cada competidor tuvo que poner en práctica su estrategia y conocimiento para dar lo mejor de sí en una pista de 1,250 metros. Me siento muy orgulloso de que este evento acoja cada vez más participantes y sea cuna de nuevos talentos como es el caso de Valentina Roa, quien se coronó campeona de nuestro evento y quien actualmente es la campeona de la Copa Mundo y Sebastián Holguín,” aseguró Jorge Mario Jaramillo, Organizador del DH Urbano de Manizales, quien es reconocido en el mundo del ciclo montañismo por la construcción de pistas, organización de grandes eventos de talla internacional y por promover los nuevos talentos de ésta disciplina.

El caucano Sebastián Holguín se llevó el primer puesto y el título de campeón del Down Hill Urbano de Manizales con un tiempo de 01.31:03. El segundo lugar fue para el checo Tomas Slavik, quien en repetidas ocasiones ha visitado la ciudad para competir y tuvo un tiempo de 01:31:41. El tercer lugar lo ocupó el manizaleño Steven Ceballos con un tiempo de 01:33:72.

“Siempre soñé con ganar esta carrera y ésta es mi primer victoria en la categoría junior. Es la mejor manera de iniciar el año, ganar al lado de tantos riders destacados y con tanto talento. Es una motivación para enfrentar lo que se viene,” fueron las palabras de Sebastián Holguín, quien se coronó como campeón del Down Hill Urbano de Manizales.

El icónico evento que contó la participación de destacadas figuras del downhill como los chilenos Pedro Ferreira y Bruno Lavagnino, el antiqueño Juan Fernando Vélez, quienes no contaron con suerte y sufrieron algunas caídas, sin embargo el antiqueño y destacado ciclo montañista se seguirá preparando para una nueva temporada al más alto nivel en donde espera mejorar los resultados de año pasado.

En la categoría damas, la joven y talentosa Ibaguereña radicada en Manizales Valentina Roa, actual campeona de la copa mundo se llevó el primer puesto con un tiempo de 01:45:11, seguida de las manizaleñas María Fernanda Gómez con un tiempo de 02:01:35 y Valentina Lozada con un tiempo de 02:03:08.

“Empecé el año con pie derecho. Me siento muy bien física y mentalmente para enfrentar las próximas competencias. Me he preparado a conciencia y prueba de ello es el resultado que obtuve hoy, el primer evento de downhill del año y en el que me coroné campeona. Una pista muy bien hecha, muy técnica y con alta exigencia para los competidores”, aseguró Valentina Roa, quien se coronó campeona de la quinta edición del Down Hill Urbano de Manizales.

Este evento se realizó nuevamente por sitios tradicionales de la ciudad que tienen las características perfectas para la práctica de este deporte como los barrios Chipre, La Carola, El Cable, Aranjuez y Cervantes.