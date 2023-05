Santiago Buitrago no para de celebrar y de mostrar sus condiciones por las carreteras de Europa. En esta ocasión, el ciclista bogotano asistió al ascenso en la Cima Coppi y conquistó la etapa reina del Giro de Italia 2023.

Potencia y tenacidad para soportar la alta inclinación y el frío que acompañaba el ascenso. Santiago Buitrago nunca perdió la calma, se mantuvo con cabeza fría en la escalada hasta que por fin atacó y cruzó la meta.

Un triunfo que lo ascendió hasta la casilla 12 de la clasificación general y que se convierte en la victoria 34 de Colombia en el Giro de Italia, una competencia en la que siempre abundan los colombianos.

Tras la victoria y las emociones, el festejo no paró y Santiago Buitrago celebró a más no dar junto a su equipo y cercanos. La felicidad no es para menos, pues esta joya ya es una realidad en el pelotón internacional y ahora apunta a mejores triunfos.

Así fue la celebración de Santi Buitrago tras la victoria en la Cima Coppi