La quinta etapa del Tour Colombia 2024 tendrá la transmisión oficial por dos canales de la televisión del país. ESPN y RCN tienen los derechos y la carrera irá por sus habituales señales HD y analógica. A partir de las 11:30 am podrá disfrutar de la señal en vivo. La competencia iniciará a las 10:00 am, hora colombiana.

Es en el Alto del Vino donde muchos mostrarán sus capacidades y le colocarán desafíos a los referentes. No se descartan sorpresas por el lado de Esteban Chaves o incluso Harold Tejada, quien está apenas a cuatro segundos del liderato y muchos lo colocan como el nuevo líder, además que se ve en buena forma física. El ecuatoriano Richard Carapaz es otra de las figuras que podría tener protagonismo en la competencia.

La competencia, etapa 5 del Tour de 138 kilómetros, saldrá desde Cota y tomará carretera hacia uno de los ascensos más reconocidos de Colombia. Seguramente, no habrá momento para una llegada masiva o tal vez una fuga alcance la meta. Pero será el día para los referentes Nairo Quintana, Egan Bernal y Rigoberto Urán. Estos especialistas esperan dar la pelea y descontar los pocos segundos que tienen en contra en la clasificación general.

