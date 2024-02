Se debe tener en cuenta que la cuarta etapa tendrá varios tramos de mucha velocidad, también algunos descensos peligrosos y alta probabilidad de lluvia. Por ejemplo, al pasar por la variante de Tunja, yendo al Alto de Tierra Negra, el pelotón puede romperse y abrir el paso a las fugas y si no se tiene cuidado, las caídas pueden aparecer.

La cuarta etapa del Tour Colombia 2024 tendrá la transmisión oficial por dos canales de la televisión del país. ESPN y RCN tienen los derechos y la carrera irá por sus habituales señales HD y analógica. A partir de las 11:00 am podrá disfrutar de la señal en vivo. La competencia iniciará a las 10:00 am, hora colombiana.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.