El DT de Panamá y la respuesta perfecta a por qué no sorprende el nivel de Colombia en Copa América

Una nueva función de la Selección Colombia se llevó a cabo en la Copa América 2024 con una clasificación a semifinales por todo lo alto. La Tricolor volvió a aplicar la fórmula de la triple ‘G’, ganar, gustar y golear, e hizo que Thomas Christiansen, DT de Panamá, diera la respuesta perfecta a por qué no sorprende el nivel que viene mostrando en el torneo continental.

A priori, se había instalado la narrativa que no sería un partido fácil porque a un rival como Uruguay le había costado marcarle un segundo gol a Panamá al hacerlo al minuto 40 del segundo tiempo en el partido por la fase de grupos del 23 de junio. Colombia acabó con esta premisa en tan solo 15 minutos de juego.

James Rodríguez volvió a decir presente con su magia y cobró un tiro de esquina para que Jhon Córdoba abriera el marcador al minuto ocho del primer tiempo. Después, el mismo capitán de la Selección Colombia anotó un penalti y a los quince minutos de la primera etapa se empezaba a sentir un aroma a goleada que bajaba por las tribunas del estadio State Farm, de Glendale.

El descanso de medio tiempo no podía llegar sin una nueva pincelada del artista principal de la goleada de Colombia. ¡Dibuje, James! El ’10’ asistió de gran manera a Luis Díaz para que el extremo definiera por encima de los 1.91 metros de estatura de Orlando Mosquera, arquero de Panamá, y marcara un golazo. La cuenta ahí no iba parar.

Díaz y James, las figuras de Colombia vs Panamá. (Foto: Imago)

La cereza del pastel vino por partida doble. Primero fue Richard Ríos con un gol de media distancia para el cuatro a cero y luego llegó otro gol de penalti. En esta ocasión fue Miguel Ángel Borja quien selló una goleada que ratifica a la Selección Colombia como el equipo más goleador de la Copa América 2024 con once goles. La respuesta perfecta a este nivel superlativo la iba a dar Thomas Christiansen, el entrenador de Panamá.

El DT de Panamá y la respuesta perfecta al nivel de Colombia

“Sorprendido no. Todo lo que ha pasado ya lo sabíamos, lo teníamos trabajado entre semana que era cerrar líneas de pases y estar atentos, pero la calidad no se negocia. Lo que tienen arriba, en el mediocampo y atrás, es de grandes jugadores y como conjunto hay un plus de que llevan esos 27 partidos consecutivos sin perder. Una racha buena. Así que las posibilidades nuestras eran mínimas”, respondió el DT de Panamá en conferencia de prensa cuando le preguntaron si le sorprendió la dinámica, velocidad, rotación y las variantes del mediocampo de Colombia tras la goleada que sufrieron por cinco goles a cero.

Día y hora del partido Colombia vs. Uruguay por las semifinales de la Copa América 2024

Luego de golear a Panamá con buen juego y contundencia, la Selección Colombia jugará contra Uruguay el miércoles 10 de julio a las 7:00 P.M. en el estadio Banco de América, de Charlotte, por una de las dos semifinales de la Copa América. El otro finalista del torneo continental sale del partido Argentina vs. Canadá, del martes 9 julio a las 7:00 P.M.