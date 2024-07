En la previa a la final de la Copa América 2024, los dos capitanes hablaron y empezaron a palpitar lo que sería el partido entre la Selección Colombia y Argentina. La confianza de James Rodríguez no solo recibió la respuesta de Lionel Messi y Emiliano ‘Dibu’ Martínez, el goleador del torneo continental se sumó y confesó si las palabras del ’10’ colombiano los motivaron.

Colombia venía de ganarle a Uruguay en semifinal jugando con diez jugadores todo el segundo tiempo por la expulsión de Daniel Muñoz y James no dudó en demostrar delante de los micrófonos la convicción con la que iban a llegar a la final contra Argentina.

“El domingo (14 de julio) va a ser una final dura, pero tenemos hambre, y eso es lo es más importante. El objetivo es quedar campeones. Sabemos que es un rival que tiene experiencia, pero nosotros tenemos hambre, y eso es lo más importante”, dijo James Rodríguez y las respuestas desde las toldas de la Selección Argentina iban a llegar en 3, 2, 1…

Luego de reconocer que Colombia “es una selección que tiene muy buenos jugadores, muy intensa también, que arriba tiene gente rápida, dinámica y es una final”, Lionel Messi redobló la apuesta tras las palabras de James y señaló que “las finales son partidos a parte siempre, pero estamos bien, tranquilos como venimos durante toda esta copa, como nos pasa siempre y pensando ya lo que va a ser esa final”.

Emiliano Martínez y James Rodríguez. (Foto; Imago y Getty Images)

Argentina le ganó a la Selección Colombia la final de la Copa América 2024 uno a cero con un gol en el segundo tiempo suplementario, y cuando le preguntaron a Dibu Martínez si las palabras de James Rodríguez les había tocado el orgullo, el arquero argentino sostuvo que “quedó demostrado que tenemos todo”. La confesión de Lautaro Martínez sería más diplomática.

Martínez confesó si las palabras de James los motivaron en la final

Luego de ser el goleador de la Copa América 2024 con cinco goles, Lautaro Martínez le respondió al periodista Gastón Edul, del canal TyC Sports, si los había alimentado (motivado) que dijeran que Argentina tenía experiencia, pero Colombia tenía hambre para la final de la Copa América. “No. No sé si nos alimentó. Cada uno hace su juego, cada uno habla por su parte. Nosotros hemos jugado cuatro finales en estos tres o cuatro años y las hemos enfrentado de la misma manera. No es casualidad otra vez estar en el último partido, otra vez que el equipo en el largue reaccione de esa manera con los cambios, con la gente que entró del banco”, confesó el delantero argentino.

El primer mensaje de James tras perder con Colombia la final de la Copa América

Las lágrimas y el llanto no se pudieron evitar, pero luego de ser reconocido con un emotivo abrazo por Ángel Di María, Leo Messi y el entrenador argentino Lionel Scaloni, James Rodríguez empezó a pasar el trago amargo de la derrota de la Selección Colombia en la final de la Copa América 2024 y rompió el silencio con un primer mensaje en redes sociales. “Duele muchísimo. Luchamos hasta el final, orgulloso de mis compañeros. ¡Gracias!”, publicó el ’10’ colombiano.