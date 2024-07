El particular comentario de la CONMEBOL a la imagen viral de Richard Ríos en Charlotte tras el triunfo ante Uruguay.

El particular comentario de la CONMEBOL a la imagen viral de Richard Ríos en Charlotte

Richard Ríos se ganó la titular, la confianza y el amor de todo un país. Puntos altos con su presencia en el mediocampo y el tándem con Jefferson Lerma. Este ‘calidoso’ da un nuevo aire en la zona media y es, sin duda, una muestra del gran avance de la Selección Colombia con Néstor Lorenzo al mando. Actualmente, el equipo colombiano mantiene el favoritismo ante Argentina y al menos se ve como un partido reñido. Lionel Messi y compañía tendrán en frente a una banda liderada por James Rodríguez que tiene hambre de título.

Y por supuesto, Richard Ríos es de ese ‘combo’. Más allá del golpe que sufrió en su rodilla contra Uruguay que lo sacó del partido, el volante antioqueño está listo para asumir el reto de la Selección Argentina en la final. No pasó a mayores y está a disposición del cuerpo técnico. Sus labores en el medio contra Lionel Messi, Ángel Di María y Rodrigo De Paul serán fundamentales para que la Selección Colombia encuentre el gol o los goles que se necesitan para salir campeón.

Tras el partido de semifinales contra Uruguay en Charlotte, Richard Ríos es de lo más viral que se ha visto en las redes sociales. Su presencia con el sombrero vueltiao y celebrando con las tribunas le da la vuelta al mundo. La CONMEBOL, entidad que regula el fútbol sudamericano, no pasó desapercibido este detalle, dio un comentario y lanzó un post con la imagen del volante antioqueño.

Richard Ríos con el sombrero vueltiao. (Photo by Jared C. Tilton/Getty Images)

Durante varios minutos, Richard Ríos estuvo en la cancha celebrando con las tribunas y la imagen con el sombrero no puede pasar desapercibida. La CONMEBOL lo captó entrando al camerino con su particular ‘pinta’ y no dudó en mandarle algunos cumplidos. “¿Vestido de gala, Richard?”, dijo la entidad en la red social X.

Otro posteo de la CONMEBOL para Richard Ríos: Bailando en la cancha

Y es que ante la Selección Uruguay, Richard Ríos tuvo una buena presentación y la CONMEBOL también resaltó sus cualidades. La entidad seleccionó el baile que el volante le dio a Federico Valverde, momento en el que sacó a relucir las viejas épocas del fútbol de salón. Tenía que ser ante el capitán charrúa y titular del Real Madrid.

En el video se aprecia cuando Richard elimina a Valverde levantando la pelota, después le pone el cuerpo y con una gambeta lo manda contra el césped, posteriormente. Hay otra imagen de Ríos cuando le pisa la pelota a los futbolistas uruguayos, Darwin Núñez y José María Jiménez, acción por la que también recibió elogios.