Fue uno de los primeros que confió en la Selección Colombia como la candidata a ganar el título de la Copa América 2024. Carlos ‘El Pibe’ Valderrama fue testigo directo del gran nivel de la Tricolor al vivir el torneo continental en Estados Unidos, pero después de la final sorprendió, y apareció con la camiseta de Argentina.

Todo tiene una explicación. La Copa América empezó con una victoria de Argentina contra Canadá y el pronóstico de ‘El Pibe’ Valderrama dijo presente. Sabe tanto de fútbol que los dos equipos que eligió para llegar a la final fueron los que terminaron peleando por el título, pero en lo que no acertó fue en el resultado.

“Colombia es favorito y yo también me arriesgo: final con Argentina y ganamos 2-1. Y si no creemos nosotros, ¿entonces quién? Soy cubano (en tono de chiste) y veo a Colombia en la final. 20 años jugando en la Selección, sería lo último que me pasaría a mí en esta vida”, afirmó Carlos Valderrama el 21 de julio de 2024.

‘El Pibe’ siguió los partidos de la Selección Colombia trabajando para la estación de radio ‘Fútbol de Primera’ y luego de la victoria por uno a cero contra Uruguay en semifinal no dudó en decir para la final contra Argentina que “energía positiva siempre, energía positiva siempre. Vamos muchachos con toda”.

James recibiendo la medalla de subcampeón de la Copa América. (Foto: Imago)

La Selección Colombia perdió contra Argentina la final de la Copa América por uno a cero y ‘El Pibe’ Valderrama se pronunció sobre la derrota en Instagram diciendo que “muchachos gracias, gracias, gracias por tanta felicidad, el fútbol se juega así”. Unas emotivas palabras antes de sorprender con un video con la camiseta de la ‘Albiceleste’.

‘El Pibe’ Valderrama sorprende y aparece con la camiseta de Argentina

Cuando aún queda algo de tusa futbolera por la derrota de la Selección Argentina la final de la Copa América 2024, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama sorprendió y apareció entrenando con una camiseta que Argentina usó en el Mundial de México 1986. Por la cercanía y admiración del exjugador colombiano a Diego Maradona, seguramente esta camiseta tendría el número 10 en la espalda.

El Pibe Valderrama entrenando. (Foto: Instagram / @pibevalderramap)

El dinero que perdió Carlos ‘El Pibe’ Valderrama por la final de la Copa América

Confiaba tanto en la Tricolor que no dudó. ‘El Pibe’ Valderrama reveló que apostó un millón de pesos a que Colombia le ganaba a Argentina en la final de la Copa América 2024. Iba a ganar un total de $2.400.000, pero el gol de Lautaro Martínez al minuto siete del segundo tiempo del alargue impidió la posibilidad de ganar este millonario premio.