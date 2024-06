La Copa América está cada vez más cerca y crece la tensión por lo que será la participación de la Selección Colombia. Uno de los rivales del combinado cafetero será Brasil y su principal estrella, Vinícius Jr. ha dado sus primeras declaraciones desde su llegada a la concentración de la ‘Canarinha’. El optimismo del jugador de Real Madrid encendió las alarmas de Néstor Lorenzo.

Brasil será el último rival de la Selección Colombia en esta fase de grupos de la Copa América y uno de los grandes rivales a vencer para avanzar a los cuartos de final. La pentacampeona del mundo confía en las capacidades de su máxima estrella, Vinícius.

El extremo, que viene de ganar la Champions League con la camiseta de Real Madrid, se sumó en las últimas horas a la concentración de Brasil y llega decidido a brillar en esta Copa América. El nuevo campeón europeo tiene como objetivo consagrarse en los Estados Unidos y reafirmarse como candidato al Balón de Oro.

Vinícius quiere la Copa América

En un video publicado por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Vinícius se mostró decidido a ir a la Copa América en busca del título, teniendo en su camino a la Selección Colombia. “Todavía no he sido campeón, no he ganado un título con la selección, espero que sea ahora. Nos estamos preparando muy bien para este momento“.

Vinícius Jr. (Getty)

“Esta generación viene muy fuerte para ganar cosas grandes con la selección” añadió el futbolista de Real Madrid. Vale recordar que la ‘Canarinha’ llega con la necesidad de limpiar su imagen, luego de un par de años de inestabilidad. A nivel individual, sus figuras llegan en un asombroso momento.

¿Cuándo juega Brasil contra la Selección Colombia?

El encuentro entre Brasil y la Selección Colombia será el más atractivo de todo el Grupo B. Este se jugará en la tercera jornada, el martes 2 de julio en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Esta será la gran prueba de fuego del equipo cafetero si desea competir por el título.