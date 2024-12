La decisión de Néstor Lorenzo que pudo cambiar la historia de la Selección Colombia en 2024

Era la oportunidad de volver a estar en lo más alto del fútbol sudamericano después de 23 años, pero una decisión del entrenador Néstor Lorenzo llegó demasiado tarde y la Selección Colombia perdió contra Argentina la final de la Copa América 2024. ¿De qué se trató? BOLAVIP te lo cuenta.

Hablar con el periódico del lunes siempre será más fácil, pero ante la posibilidad de ganar la segunda Copa América en la historia de Colombia, había que tomar decisiones antes de que Argentina se volviera a meter en el partido tras la salida de Lionel Messi.

El ’10’ argentino fue sustituido al minuto 21 del segundo tiempo por una lesión en el tobillo derecho, pero el primer cambio de la Selección Colombia se dio hasta el inicio del primer tiempo suplementario. Esto a pesar de que un jugador importante de la Tricolor como lo es James Rodríguez llegó a la final de la Copa América con 378 minutos y tras muy poca continuidad en Sao Paulo. Su anterior equipo.

Una de las narrativas que más apoyo empieza a tener entre los hinchas de Colombia es la falta de minutos que ha tenido Juan Fernando Quintero en la era de Néstor Lorenzo y en la final contra Argentina en la Copa América no fue la excepción. En este escenario llegó la decisión que pudo cambiar la historia de la Tricolor.

La decisión del DT de la Selección Colombia que pudo cambiar la final de la Copa América

Néstor Lorenzo y Juanfer Quintero. (Foto: Imago)

Juanfer Quintero entró desde el inicio del primer tiempo de la prórroga, tocó 33 veces el balón en 30 minutos, tuvo 21 de 24 pases precisos, completó todos los tres regates que hizo y ganó 3 de los 4 duelos que disputó. Lastimosamente, no pudo hacer nada para evitar la derrota, pero… ¿Qué hubiera pasado si entraba antes en la final de la Copa América? Algo que no supo por la decisión que no tomó Néstor Lorenzo y que pudo cambiar la historia de Colombia en el 2024.

Esto dijo Juanfer Quintero de los pocos minutos que Lorenzo le da en la Selección Colombia

Luego de ser una de las grandes figuras de Racing en el título de la Copa Sudamericana 2024, Quintero fue claro sobre los pocos minutos que Lorenzo le da en la selección colombiana. “Hay veces que no me ha tocado entrar y soy feliz, igual porque voy, comparto con mis amigos, estoy defendiendo en mi país. Sé que la competencia es alta y es un tipo muy correcto”, dijo Juanfer sobre el entrenador de la Tricolor.

