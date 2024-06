La Copa América 2024 está cada vez más cerca de empezar para la Selección Colombia, y mientras que en las toldas de la Tricolor se respira un gran ambiente por los recientes resultados, Paraguay, el primer rival del seleccionado colombiano, no la pasa nada bien con sus hinchas y la prensa.

Por ese motivo, el entrenador Daniel Garnero no dudó y tomó una drástica decisión con la Selección de Paraguay en vísperas de lo que será el partido contra Colombia el lunes 24 de junio a las 5:00 P.M. en el estadio NRG, de Houston. El misterio dijo presente en 3, 2, 1…

Garnero asumió como entrenador de Paraguay desde la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 y ganó un partido, perdió dos y empató el restante para estar en la séptima posición tras las seis primeras jornadas de la Eliminatoria. Llegaron los partidos amistoso previos a la Copa América y ahí estalló la polémica.

Luego del empate contra Perú sin anotaciones y de la derrota contra Chile por tres a cero, Daniel Garnero señaló en conferencia de prensa que “creo que hay un ambiente que se debe generar de adentro para afuera, pero nosotros venimos de jugar con Perú y con Chile, no están mejor que nosotros y los estadios estaban llenos, la gente ilusionada porque va a ver a la Selección, está con ganas de ver a la Selección, 45 mil personas en los dos estadios. Eso tenemos que generarlo (…) ¿Creen ustedes que, si hoy (11 de junio) jugamos en el Defensores del Chaco, se llena el estadio? No, creo que ni mil (personas). ¿Por qué Perú y Chile sí?“.

Daniel Garnero, entrenador de Paraguay. (Foto: Imago)

La prensa, gran parte de la hinchada y hasta el mismísimo José Luis Chilavert tuvo reacciones en contra a las declaraciones de Garnero. Mientras que elexarquero afirmó que “si el técnico dice que la culpa la tiene el pueblo, entonces está muy equivocado, le queda muy grande a Garnero ser técnico de Paraguay”, el DT del equipo paraguayo decidió, metafóricamente hablando, blindarse para el partido contra la Selección Colombia.

La decisión del DT de Paraguay pensando en el partido vs. Colombia

Según informó Lizet Durán, periodista de ESPN, la drástica decisión que tomó el entrenador de Paraguay fue realizar todos los entrenamientos a puerta cerrada de cara al partido contra Colombia en la fase de grupos de la Copa América 2024. Además, ‘Liche’ señaló que los miembros del equipo paraguayo no quieren dar ninguna declaración a la prensa y en reiteradas ocasiones la quitaron del lugar donde estaba buscando alguna voz oficial del primer rival de la Tricolor. “Quieren a la prensa alejada”, fue la conclusión de Durán.

La formación titular que usaría Colombia vs. Paraguay en la Copa América

Una de las grandes conclusiones que dejaron las victorias por goleada contra Estados Unidos y Bolivia es que Néstor Lorenzo sigue confiando en los suyos. No por nada llega con un invicto de 20 partidos. Dicho esto, la formación titular de Colombia vs. Paraguay sería: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Matheus Uribe; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Rafael Santos Borré. ¿Alternativas que pelearían por entrar en el once inicial? Richard Ríos por Uribe y Jhon Córdoba por Santos Borré.