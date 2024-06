Parece que la Selección Colombia abrió un hueco más grande en Paraguay, un equipo que luchó y no pierde su esencia, incluso en malos momentos. El proceso con Daniel Garnero hasta ahora coge forma, mirando el cupo para el Mundial 2026, que resulta en una obligación. La ‘Albirroja’ aún tiene posibilidades de pasar a cuartos de final, pero los especialistas no creen en que eso se haga realidad.

Mathias Villasanti contra Mojica y Lerma. (Photo by Tim Warner/Getty Images)

Por más que Paraguay reaccionó en el segundo tiempo y vio cerca el empate, no pudo hacer nada ante la jerarquía de la Selección Colombia, que pudo sostener el marcador pese al mal estado de la cancha de Houston. El equipo colombiano disfruta el buen momento y se mentaliza en la segunda fecha del grupo D contra Costa Rica.

Jornada redonda para la Selección Colombia en la Copa América de 2024. El debut colombiano no pudo ser de mejor manera que ganando ante la aguerrida Paraguay de Daniel Garnero que luchó por el empate en el Estadio NGR de Houston. Un 2-1 fue más que suficiente para decretar los primeros tres puntos del grupo D.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.