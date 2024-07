La Inteligencia Artificial predice cuántos goles se marcarán en Panamá vs. Colombia

Daniel Muñoz con Luis Díaz. (Photo by Lachlan Cunningham/Getty Images)

La Selección Colombia vive un momento de altísimo nivel en la Copa América 2024. La idea del técnico Néstor Lorenzo se cumple a cabalidad, el rendimiento del equipo es de completa jerarquía en las líneas y hay una sincronización táctica que permite que el funcionamiento individual pueda dar soluciones en el frente de ataque y no sufrir en defensa. Para muchos, la ‘Tricolor’ es favorita a ganar el título en Estados Unidos.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.