El gol anulado a Dávinson Sánchez y el penalti no dado a Brasil tienen en riesgo de castigo al juez central venezolano Jesús Valenzuela.

El castigo que enfrentaría el árbitro de Colombia vs. Brasil por polémicas decisiones

Hasta el momento, no se conoce una queja formal de la Federación Colombiana de Fútbol o la Confederación Brasileña por las dos situaciones que alteraron el marcador, primero contra la ‘Tricolor’ y luego afectando a la ‘Canarinha’.

Estas polémicas decisiones, que visiblemente interfirieron en el marcador del partido, llevarían al central Jesús Valenzuela a serios castigos por parte de la Conmebol. La determinación más cercana, luego de que se revelarán los audios y el repaso de las imágenes, es que el venezolano no pite más durante la Copa América 2024 e incluso corre riesgos en demás torneos este año, como las fases definitivas de Copa Libertadores y Sudamericana.

La primera jugada ocurrió en el minuto 19 cuando hubo un balón detenido. James Rodríguez puso el centro al área y Dávinson Sánchez le ganó a sus marcadores para colocar el gol que daba el 1-1. El cabezazo fue anulado por fuera de juego. Desde ese momento, sucedieron más cosas que aumentaron la polémica, pues las líneas no se trazaron bien y las dudas se mantienen. El videoarbitraje, bajo el aval de Valenzuela, no dieron por válida la anotación de ‘Dao’, aunque se teme que otra cámara mostraría, por milímetros, una pequeña zona del pie del caucano que daña toda la jugada.

La Selección Colombia protagonizó con Brasil uno de los partidos más llamativos de la Copa América 2024. Fallas arbitrales, golazos y mucha agresividad en el ataque es lo que ha dejado el juego en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. La ‘Tricolor’ hizo méritos para aumentar el marcador. El resultado final fue de 1-1 y hay un asunto que no deja de ganarse las miradas: El VAR, las decisiones y el árbitro Jesús Valenzuela.

