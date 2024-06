La Copa América 2024 ya camina por la segunda fecha de la fase de grupos y la discusión sobre quiénes son los equipos favoritos para ganar el título sigue dando de qué hablar. Lionel Messi no dudó en dar dos candidatos principales y desde la Selección Colombia le volvieron a responder con una lección de humildad por parte de Jhon Arias.

¡A las declaraciones! Antes de que iniciaran con dos victorias contra Canadá y Chile, Leo Messi le concedió una entrevista al portal Infobae y explicó por qué Argentina y Brasil son candidatos para ganar la Copa América 2024. Además, también mencionó a Colombia, Ecuador y Uruguay, como equipos fuertes de la competición.

“Cuando arranca un campeonato sea Mundial, Copa América o lo que sea, Argentina es candidata igual que Brasil y más en esta Copa América. Pero creo que hoy por hoy las selecciones sudamericanas son muy fuertes. Uruguay está muy bien, Colombia y Ecuador. Después, se hace muy difícil jugar los partidos, y creo que va a ser una Copa América muy igualada”, le dijo Messi a Infobae y desde la Selección Colombia le iban a responder.

Néstor Lorenzo le empezó a contestar a Lionel Messi y a todos los que dan a Colombia como favorita en la Copa América desde el 8 de junio al decir que “creo que estamos bien, vamos partido a partido y no creo que seamos favoritos. Argentina, actual campeón del mundo y de América, Brasil y Uruguay son equipos que están en el lote de grandes campeones que nosotros queremos sumarnos, pero todavía nos falta seguir creciendo y consolidando un montón de cosas“. Luego, el entrenador de Colombia iba a redoblar la apuesta con un mensaje más picante antes de empezar con una victoria contra Paraguay.

Néstor Lorenzo y Lionel Messi. (Foto: Imago)

“Generalmente, se pone como favorito al que quieren voltear. Entonces, no nos vamos a subir en eso, nosotros vamos partido a partido. Es más, menos que partido a partido, pelota a pelota les digo a los jugadores. Así se ganan los partidos“, señaló Lorenzo el 23 de junio y Jhon Arias iba a ratificar que esta es la premisa instalada al interior de toda la Selección Colombia.

La lección de humildad de Arias a Messi y a todos los que dicen ser favoritos en Copa América

Luego de la victoria por dos goles a uno contra Paraguay, Jhon Arias habló con los medios de comunicación y le envió un mensaje a Messi y a todos lo que se creen favoritos en la Copa América 2024: “La ventaja de nosotros es que no nos sentimos favoritos. No nos sentimos realmente con esa presión, somos un grupo humilde que está mentalizado que tenemos con qué, pero que obviamente necesitamos ser humildes. Uno de los grandes secretos que hemos tenido hasta ahorita es que hemos sido humildes, que no hemos sido triunfalistas, que nada nos ha quitado el enfoque, porque a veces se habla de humildad de la boca hacia afuera, pero nosotros hemos sabido demostrar que cuando se tiene que poner el overol, como se dice, lo hemos hecho y cuando se tiene que jugar, se juega. Estamos en un momento importante y lindo como selección. Entonces, hay que aprovechar y seguir enfocando en nuestro objetivo aquí en la Copa América“.

La noticia que recibió Jhon Arias sobre su futuro durante la Copa América

Siendo el cuarto jugador de la Selección Colombia con mayor cambio de valor en el mercado antes del inicio de la Copa América, ahora está avaluado en €14 millones de euros según Tranfermarkt, se esperaba que Jhon Arias cambiara de equipo tras la participación en el torneo continental. Sin embargo, Mário Bittencourt, presidente de Fluminense, sostuvo el 26 de junio sobre el futuro del colombiano que “por el momento no tenemos propuestas (…) Pero la ventana se cierra el 2 de septiembre. Esta propuesta no llega con antelación, puede llegar con tres días para cerrar la ventana. El año pasado, Arias recibió una oferta de un club ruso (Zenit), que le venía muy bien al Fluminense, pero no quiso irse. Solo tenemos una nueva oferta de este club ruso, pero no tienen ningún interés”.