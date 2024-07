La Selección Argentina consiguió una sufrida clasificación a la semifinal de la Copa América 2024, tras empatar contra Ecuador en los 90 minutos y terminar ganando desde los cobros del punto penal por 4-2, en lo que fue una muy buena actuación del arquero Emiliano ‘Dibu’ Martínez, el cual atajó dos de los remates.

Ante Ecuador, ha sido hasta el momento la actuación más floja del equipo argentino, en donde su gran estrella, Lionel Messi, tuvo una pobre presentación, tanto que fue el único que falló su remate en la tanda de los penales, pero además de lo futbolístico, nuevamente hubo algunas jugadas que generaron controversia en lo arbitral.

La expulsión que reclamaron en todo Ecuador

Una de las acciones que más generó controversia en el partido, se dio cuando el futbolista Cristian ‘Cuti’ Romero fue a una pelota dividida contra el volante de Ecuador, Moisés Caicedo, allí el defensor argentino pateó la pelota, pero con el impulso de la pierna, le pegó una muy dura pata al jugador rival, que de inmediato se fue para el piso.

Tras la acción, los futbolistas ecuatorianos le reclamaron al árbitro Andrés Matonte por la falta del ‘Cuti’, del que pedían que revisara la jugada y expulsara al central argentino, pero ni el juez ni el VAR determinaron que fue para tarjeta roja y el partido continuó con Romero en el terreno de juego, a pesar de la controversia.

Jugadores de Argentina festejando el paso a la semifinal de la Copa América 2024 ante Ecuador. Foto: Imago.

Por medio de las redes sociales, hinchas de Ecuador y seguidores del fútbol en muchos países, reclamaron que nuevamente Argentina se viera beneficiada en una decisión arbitral, situación que sucedió en otros partidos y por la que se ha sembrado esa versión sobre el equipo campeón del mundo, que ahora irá por conseguir una nueva final.

La molestia de Lionel Scaloni por la presentación de Argentina

Después de finalizar el partido, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, no ocultó su malestar, por lo que fue el trámite del partido, en donde Ecuador los superó y estuvo muy cerca de quedarse con la victoria en los últimos minutos del compromiso, del que aseguró que no disfrutó para nada el juego.

“Yo no lo disfruté nada, esta vez. Me parece que ganar así no se disfruta nada. Sí, estamos contentos, pero la verdad que no lo disfruté. Esta vez no fue una alegría que diga, la pasé bien”, dijo el técnico argentino, después de la compleja clasificación ante Ecuador.