La Conmebol confirma un cambio de sede de última hora para la fecha 12 de Eliminatorias

Partido n°59: Argentina vs. Perú

La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL comunicó el cambio de estadio para el partido entre Argentina vs. Perú, correspondiente a la Fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La decisión de la Conmebol tiene que ver con la Copa Libertadores, pues el Monumental será la sede de la final entre Atlético Mineiro y Botafogo, que se disputará el próximo 30 noviembre. La misma entidad sudamericana debe intervenir, ya que el escenario deportivo no puede tener actividad en los 15 días anteriores al evento. Es por eso que Argentina pasará su localía a La Bombonera, la madriguera de Boca Juniors. El equipo de Lionel Scaloni es líder con 22 puntos y un triunfo más, la colocará en el Mundial 2026.

Los ojos se colocan en el partido de la Selección Argentina contra Perú, que se jugará a partir de las 7:00 pm (hora colombiana), del próximo 19 de noviembre. La Conmebol, en su web oficial, informó que el compromiso ya no se jugará en el Monumental, la madriguera de River Plate. Se trasladará a La Bombonera.

Por la fecha 12 de Eliminatorias Conmebol, además de Colombia vs. Ecuador, hay más partidos que se ganan las miradas de los futboleros en Latinoamérica y observadores de Europa. Por ejemplo, Bolivia esperará en El Alto a Paraguay, Venezuela anhela recuperarse en Santiago ante Chile, Brasil tendrá oportunidad de mostrar su poderío con Uruguay y Argentina será local de la Selección Perú, que está casi eliminada.

