La Selección Argentina consiguió una victoria 1-0 ante Perú que la mantiene como líder de las Eliminatorias, en lo que fue un partido que contó con la presencia del árbitro colombiano Wilmar Roldán, el cual tuvo una aceptable actuación, pero fue cuestionado por parte del cuadro ‘Inca’ por no ser equilibrado.

Publicidad

Publicidad

El juez antioqueño es uno de los más respetados del continente, razón por la que le suelen designar los partidos más importantes de las competencias sudamericanas, situación similar se da en el fútbol colombiano, ya que para muchos es prenda de garantía, pero a nivel nacional se le ha cuestionado por no tener diferente racero dependiendo el jugador que tiene al frente.

Paolo Guerrero molesto con el arbitraje

Después del final del partido, el referente de Perú, Paolo Guerrero, habló con la transmisión y allí no se guardó nada, cuestionó a Wilmar Roldán y al arbitraje en general, asegurando que favorecen a Lionel Messi, cobrándole cualquier toque que se le haga y cargando a favor de Argentina, situación que viene sucediendo dese hace tiempo.

“Es un poco difícil cuando el árbitro te condiciona, a nosotros nos empujaban y no cobraban ni una falta, a Messi lo tocabas con un dedo y le cobraban falta en todas”, dijo Guerrero inicialmente, tras lo sucedido a lo largo de los 90 minutos con Messi y Roldán.

Publicidad

Publicidad

Posteriormente, Paolo invitó a los periodistas que hablen del tema y no se queden callados simplemente porque es Lionel “¿Ustedes hacen un análisis de eso o no les importa?.. Nadie lo dice porque es Messi, ¿no? Cualquier contactito, se tira. A nosotros nos empujaban y no cobraban nada y es un poco difícil porque te va condicionando, te van metiendo” .

Publicidad

Publicidad

ver también El récord de Wilmar Roldán que lo destaca como uno de los mejores árbitros del mundo

Perú se aleja del Mundial

Con esta derrota, la Selección de Perú quedó última de la Eliminatoria con solamente 7 puntos y muy lejos de poder clasificar al Mundial del 2026. Por su parte, Argentina es líder con 25 unidades y está muy cerca de poder asegurar su lugar en la Copa del Mundo.