Brandon Poveda es otro migrante colombiano que cruzó de forma ilegal la frontera desde California en julio de 2022. Fue recapturado en el partido Colombia vs. Argentina. Julián Jaramillo, Eduard Jiménez, Elkin Fernando Castañeda Ruiz, Javier Medina, Carlos Andrés Gutiérrez, Cobo Ibarra Silva y Angie Torres fueron capturados por colarse en la final de la Copa América y se enfrentarán a los cargos por Interferencia con un Evento Deportivo o de Entretenimiento y Resistirse a un Oficial sin Violencia, según dicta la ley del departamental y federal estadounidense.

Colombianos y argentinos intentando entrar al Hard Rock Stadium. (Photo by Maddie Meyer/Getty Images)

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.