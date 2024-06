Se espera que Gustavo Tajera en su debut en la Copa América pueda tener un buen rendimiento en Phoenix, teniendo en cuenta que el partido Colombia vs. Costa Rica resulta definitivo en el grupo D y sentenciará gran parte de las aspiraciones de ambos equipos en el torneo. En lo que tiene que ver con Néstor Lorenzo, su equipo es favorito a la victoria, mientras que Gustavo Alfaro apunta a la sorpresa.

En meses pasados, Gustavo Tajera tuvo inconvenientes en el partido entre Boca Juniors y Sportivo Trinidense, por la Copa Sudamericana 2024. La polémica inició luego de un penalti no cobrado al club paraguayo. El entrenador del equipo Guaraní lo criticó muy duro tras el supuesto error.

Cabe recordar que Gustavo Tajera tiene amplia experiencia en Eliminatorias sudamericanas y en las mencionadas competiciones a nivel de clubes de la Conmebol. Además, ha estado en cuatro ediciones del Mundial Sub 17. A la Selección Colombia solo se la ha encontrado una vez, cuando ejercía como asistente VAR en el partido contra la Selección Chile en la fase clasificatoria rumbo al Mundial Qatar 2022.

En medio de la expectativa por el partido, llama la atención el árbitro designado, el uruguayo Gustavo Tajera será el encargado de dictar justicia en el Colombia vs. Costa Rica. El juez central genera algunas dudas, pues recientemente estuvo involucrado en polémicas decisiones en Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Además, se tiene algo de incertidumbre y ronda algún temor, pues será su primer juego de Copa América en su carrera.

Brasil jugará ante Paraguay en Las Vegas y la Selección Colombia enfrentará a Costa Rica en Phoenix, con un excesivo calor y el afán por asegurar la clasificación a cuartos de final. Incluso, el equipo colombiano podría asegurar el primer lugar si gana y hay empate entre brasileños y paraguayos. Néstor Lorenzo trabaja en el once titular y cómo suplir la ausencia de Jhon Lucumí en zona defensiva.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.