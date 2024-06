Bolavip le consultó al ChatGPT su predicción para Colombia vs. Costa Rica y lanzó el resultado final.

La Inteligencia Artificial predice el ganador de Colombia vs. Costa Rica: hay sorpresas

“Costa Rica no será un rival fácil de vencer. Con su capacidad para jugar al contraataque y su disciplina táctica, los ticos podrían complicar las cosas para Colombia, especialmente si logran mantenerse organizados atrás y aprovechar las oportunidades que se les presenten”, agrega el ChatGPT.

La sorpresa pasa porque la Inteligencia Artificial nuevamente prevé un 2-1 en el marcador final del partido de la Selección Colombia. Para la IA, los centroamericanos darán pelea, pero solamente les alcanzará para marcar un gol y no empatar.

Por supuesto, no podía faltar el pronóstico de la Inteligencia Artificial, que se la jugó y dio su veredicto, con alguna sorpresa de por medio. Bolavip le consultó al ChatGPT su predicción para este partido y lanzó el resultado final.

Juan Pablo Vargas, defensa de Costa Rica. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images)

