La Selección Colombia cumplió en su debut y el país se ilusiona en la Copa América 2024. Con goles de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, el equipo nacional venció a una aguerrida Paraguay. Con un 2-1 pudo sumar sus primeros tres puntos en el grupo D y mira la clasificación a cuartos de final. El resultado es fundamental para buscar el primer puesto de su zona y avanzar de fase.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo llegaron a este partido como favoritos no solo al primer lugar del grupo D, sino al título de la Copa América 2024. La racha, más la sincronización táctica, le permite al equipo nacional tener la etiqueta junto a Argentina, Brasil y Uruguay. Los goles de Muñoz y Lerma son suficientes para tomar confianza y seguir al frente en competencia.

Eso sí, la Selección Colombia se está enfrentando a un grave problema que abunda en la Copa América de Estados Unidos. El volante James Rodríguez en la zona mixta, finalizado el partido en Houston, reveló el duro inconveniente que el equipo soportó en el Estadio NGR. Una queja de la que también hizo eco el técnico Néstor Lorenzo en la rueda de prensa.

James Rodríguez vs. Paraguay. (Photo by Logan Riely/Getty Images)

Todo pasa por el mal estado del césped, no solo del Estadio NGR, sino de varias canchas de Estados Unidos. Vale recordar que Emiliano Martínez y Lionel Scaloni, en pleno debut en la Copa América, revelaron el problema que estaba perjudicando a la Selección Argentina contra Canadá en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

James Rodríguez comentó que colocan “un tapete raro” y que se debía echar un ojo a este tema en Estados Unidos, pues un mal césped puede llevar a lesiones graves o malos rendimientos durante los 90 minutos del partido.

“La cancha no estaba ayudando mucho, estaba seca, ponen un tapete raro. No sé. Los estados de las canchas no están muy buenos y eso también influye para que el juego sea de mucha fricción”, dijo James Rodríguez en zona mixta.