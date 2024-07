La Selección Colombia consiguió un empate 1-1 muy positivo ante Brasil por la última fecha del grupo D de la Copa América, no por el resultado, que le favoreció y lo dejó como primero de su zona, sino por el buen rendimiento futbolístico que mostró el equipo en el juego, el cual ha sido similar en las tres presentaciones que ha tenido en el torneo.

En el compromiso ante Brasil se vivió un hecho muy controversial y que generó millones de reacciones a lo largo del mundo, debido a que en el primer tiempo, en un cobro de tiro libre, James Rodríguez metió un centro muy preciso que cabeceó Dávinson Sánchez y mandó al fondo de la red, pero que el juez de línea y el VAR anularon.

Las críticas al VAR por el gol anulado a Colombia

La jugada generó mucha polémica, debido a que el trazo del VAR lo hicieron sobre el jugador Jhon Córdoba, que no participó en el gol y no a Dávinson que fue el anotador, es por esto que las recciones no pasaron desapercibidas, no solamente en Colombia, sino que a lo largo del mundo, los cuales cuestionaron la actuación del VAR.

Por medio de las redes sociales, se apreciaron muchas críticas al cuerpo arbitral, especialmente hacia el argentino Mauro Vigliano, quien fue el encargado de comandar el VAR y el de la responsabilidad en la decisión, por lo que la prensa internacional, hinchas y seguidores del fútbol en muchos países, la emprendieron contra el arbitraje.

La reacción internacional por el VAR ante Colombia

Con comentarios como “robo monumental”, “escándalo mundial” o “robo histórico”, muchos medios de España, México, Argentina entre otros países, se refirieron a lo ocurrido en el gol anulado a Sánchez contra los brasileros, en donde el concepto principal fue el de que Colombia salió afectada por el arbitraje, debido a que la decisión que tomó el VAR no fue la correcta.

Por su parte, los hinchas y periodistas colombianos, también expresaron su malestar por la actuación del VAR, el cual ha sido muy cuestionado a lo largo de la Copa América.

Aquí algunas reacciones por el gol anulado a Dávinson Sánchez:

