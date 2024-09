El reconocido periodista no se guardó nada ante la decepcionante presentación del 'poderoso'.

El Deportivo Independiente Medellín sufrió una muy dolorosa eliminación en los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante su público en el estadio Atanasio Girardot ante Lanús de Argentina, compromiso que dejó decepcionado a todos los hinchas del equipo antioqueño, debido al pobre nivel futbolístico que mostró en el juego.

Los cuestionamientos han ido hacia los futbolistas por lo mal que jugaron ante el ‘granate’, pero también las críticas fueron hacia el entrenador Alejandro Restrepo, debido al planteamiento que realizó, lo poco propositivo que fue el DIM y las variantes que realizó, razón por la que muchos aficionados han empezado a expresar su malestar con el DT.

Eduardo Luis muy molesto con el DIM

Después del finalizar el compromiso, fueron muchas las críticas las que le llovieron el Independiente Medellín, una de ellas fue la del narrador Eduardo Luis, al que se le salió su corazón rojo en su canal de YouTube y en medio de la tristeza por la eliminación, le dijo de todo a los futbolistas por la pobre presentación ante su público.

Eduardo lamentó la poca actitud que tuvieron los futbolistas, de los que aseguró que estaban “cag4dos”, así se vio en la mayoría de ellos, en el que, según él, solamente Homer Martínez fue el que mostró deseo de ir al frente e ir en busca de la derrota, mientras que los demás tenían miedo. El narrador también retó a los futbolistas, indicando que quería “emput4rlos”.

DIM vs. Lanús. Foto: Copa Sudamericana.

“Un Medellín miedoso, acobardado, timorato, nervioso, jugadores cag4dos, jugadores a los que les pesó partido, el DIM demostró que no tiene ningún jugador de jerarquía… fueron horribles, muertos del miedo. Tuvieron más arepa que fútbol en esta llave, de arepa no echaron a Fory (Jimer), tengo piedra, no hubo jugadores de carácter, y que se enojne, que eso es lo que quiero, quiero emput4rlos”, dijo Eduardo.

La crítica a Alejandro Restrepo

Otro de los apuntados por Eduardo Luis fue el entrenador Alejandro Restrepo, del que aseguró sentirse muy decepcionado, a pesar de haber respaldado su llegada, debido al planteamiento que mostró y por la postura poco ofensiva del equipo ‘poderoso’, razón por la que dijo que extrañó a Alfredo Arias, técnico que ha criticado.

