Las palabras de Néstor Lorenzo sobre Juan Fernando Quintero que amargan a Racing

“No hay posibilidad de eso (desconvocatoria de Juanfer). La fecha termina el martes próximo. Juanfer seguramente viajará con nosotros a Barranquilla. Sabemos que se superponen cosas importantes, pero si en algún momento hubiera una posibilidad, se hacen favores, pero no en este caso. Necesitamos de Juanfer en este ciclo”, dijo Néstor Lorenzo en rueda de prensa.

Néstor Lorenzo negó tajantemente que la supuesta solicitud de Racing tenga efecto positivo en la Selección Colombia. El técnico confirmó que Juan Fernando Quintero estará hasta el final de la doble fecha con el equipo. Es decir, no habrá novedad al respecto y Juanfer estará ante Uruguay y Ecuador, con la expectativa de sumar más minutos e incluso ser titular en algún partido.

