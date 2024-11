Nueva y estrepitosa goleada le propinó el Gol Caracol a RCN con la Selección Colombia

En segundo lugar, aparece el 11.3 de Brasil vs. Uruguay. La serie ‘Escupiré Sobre Sus Tumbas’, del Canal Caracol, muestra un 6.0 en el rating y el partido entre uruguayos y brasileños en RCN, cierra el Top 5 con 4.0.

Según datos oficiales, el partido Colombia vs. Ecuador tuvo un rating de 16.8 en el Gol Caracol, siendo el más alto de la jornada y la transmisión más vista del día en el país. Este mismo juego dejó un 6.6 en la medición en RCN.

Esa jugada fue más que suficiente para que la Selección Ecuador pudiera irse adelante en el marcador y sellar el 1-0 definitivo. Luego, la expulsión de Piero Hincapié abrió un panorama alentador para el local, que nunca se aprovechó. Estar con 10 hombres en la cancha, no fue impedimento para que los ecuatorianos dieran una muestra defensiva y Colombia continuara con los errores en la definición. Un verdadero mazazo con la realidad.

La Selección Colombia dejó una mala imagen y no pudo ante una aguerrida Selección Ecuador, que con 10 hombres, aguantó el 1-0, sorprendió y se llevó un verdadero botín de la ciudad de Barranquilla. Tres puntos muy importantes para estar más cerca de la clasificación al Mundial 2026. El equipo ecuatoriano fue imponente y en la segunda parte dio un recital defensivo y aguantó ante el desespero del local y la pérdida de papeles del técnico Néstor Lorenzo.

