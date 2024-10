Richard Ríos no partió en el once oficial de la Selección Colombia contra Bolivia.

Este jueves 10 de octubre se juega el encuentro entre la Selección Colombia y Bolivia en la complicada plaza de El Alto. El DT, Néstor Lorenzo presentó un once inicial con muchos cambios, siendo Richard Ríos la ausencia más llamativa en la formación.

La Selección Colombia intentará mantener el invicto en esta novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El combinado nacional es, sobre el papel, superior al de Bolivia, pero la variable de la altura deja el partido totalmente abierto.

Hubo mucho debate sobre quiénes debían ser los titulares para el encuentro en el Estadio Municipal de El Alto. Si bien el equipo cuenta con muchas figuras inamovibles, era necesario tomar en cuenta distintas cuestiones para encontrar el mejor funcionamiento en la altura.

¿Por qué no juega Richard Ríos?

Néstor Lorenzo envió a la cancha a Camilo Vargas; Santiago Arias, Willer Ditta, Jhon Lucumí y Cristian Borja; Mateus Uribe, Kevin Castaño, Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz, Roger Martínez.

Hay muchas ausencias importantes en el once, pero una de las más inesperadas es la de Richard Ríos. El mediocampista no formó parte del once titular por decisión técnica y estará en el banquillo para el partido contra Bolivia.