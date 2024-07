Para la final de la Copa América 2024, la Selección Colombia tendrá que arreglárselas sin Daniel Muñoz. El lateral se fue expulsado en las semifinales ante Uruguay y esa tarjeta roja lo deja inhabilitado para el compromiso definitivo ante Argentina. Antes de que se acabara el primer tiempo, se dejó llevar por las emociones y el juez lo mandó al vestuario tras mostrarle la doble tarjeta amarilla. Sin duda alguna, una baja muy sensible en el esquema de juego de Néstor Lorenzo.

Hasta estas alturas del torneo, se puede decir que Daniel Muñoz es uno de los mejores jugadores de toda la Copa América 2024. Su aporte en defensa y ataque, como lateral derecho, ha sido primordial en la Selección Colombia. Gran parte del juego ofensivo corre por su cuenta, teniendo en cuenta las proyecciones que hace por la banda hasta llegar a posición de gol. Su ausencia en la final contra Argentina ya es un dolor de cabeza para Néstor Lorenzo.

El jugador decidió romper su silencio y dar la cara por la expulsión ante Uruguay. Se lamentó por no poder jugar la final de la Copa América 2024, pero aseguró que confía en el resto de sus compañeros. Lograron la clasificación para jugar contra Argentina y está seguro de que ellos pelearán por reclamar el trofeo en Miami.

Primer mensaje de Daniel Muñoz, tras la expulsión ante Uruguay

Hoy tengo mi corazón partido en dos, una parte destrozada y la otra feliz por el paso a la final. Qué huevos y qué corazón tan valiente el de mis compañeros (hermanos) que a pesar de estar con uno menos, se rompieron el lomo y lo sacaron adelante. Cumplieron el sueño de toda Colombia estar en la final, no puedo sentirme más orgulloso de ellos y de ser colombiano.

Desde el primer minuto que dispute con esta camiseta me propuse a dar la vida por estos colores. Unos días salieron bien, otros días no tan bien. Hoy justo fue un día de esos que me marcara para siempre; siempre soñé con jugar una final y más vistiendo los colores de mi país.

Me duele no poder estar en cancha batallando, pero confío plenamente en cada uno de esos guerreros que van a dar la vida para alzar esa copa tan anhelada por todo COLOMBIA. Dejar el nombre de nuestro país en lo más alto donde siempre debe de estar. No importa las veces que caiga, siempre me levantaré con más fuerza. Arriba mi selección arriba COLOMBIA.