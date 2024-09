El partido que decretó la victoria de la Selección Colombia ante Argentina en el estadio Metropolitano de Barranquilla, dejó muchas situaciones controversiales por lo ocurrido a lo largo de los 90 minutos, en donde los visitantes se quejaron por el arbitraje y por el horario en el que se disputó el partido, donde hubo mucho calor.

Los futbolistas del cuadro argentino y el cuerpo técnico, encabezado por el entrenador Lionel Scaloni, no quedaron nada contentos por la actuación del juez chileno, Piero Maza, especialmente por la acción del penal que le cobró a favor de Colombia, pero también porque el equipo ‘cafetero’ cortó el juego y le quitó ritmo después del 2-1.

El primer jugador de Argentina sancionado

Después del final del partido, el defensor, Cristina ‘Cuti’ Romero, salió con todo a protestarle al árbitro sus decisiones, razón por la que el juez, a pesar de que el compromiso ya había terminado, no se aguantó la actitud del futbolista argentino, decidió sacarle cartulina amarilla por su airada protesta.

Pues por esa amonestación, el ‘Cuti’ acumuló su quinta cartulina amarilla en la Eliminatoria, razón por la que recibirá la sanción de una jornada y no podrá estar en el próximo compromiso de Argentina cuando visite a Venezuela por la fecha 5, lo que es una muy mal noticia para el entrenador Lionel Scaloni, debido a que pierde a una de sus fichas más importantes.

Jugadores de Argentina vs. Colombia en Barranquilla. Foto: Andres Rot/Getty Images.

La molestia en Argentina con el VAR

En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico Lionel Scaloni dejó ver su malestar con el arbitraje, es por esto que se quejó por la actuación del central y de su equipo del VAR, indicando que al juez hay que mostrarle las repeticiones desde todos los ángulos y no solamente la del momento del contacto.

“Me gustaría que se mejore eso, la primera imagen que ve el árbitro no tendría que ser la que parece que lo toque. Debería ver todas, al árbitro lo condiciona, eso me parece, son cosas que yo no la voy a cambiar, pero sí creo que es algo a cambiar, que le muestren la jugada de inicio, toda, pero bueno repito no es una excusa”, dijo Scaloni.

