La Selección Colombia disputará le fecha 7 de la Eliminatoria CONMEBOL, cuando visite a Perú en la ciudad de Lima, compromiso que se ha venido calentando en la previa, con algunas declaraciones y por el ambiente que han denunciado algunos periodistas que se han dado, tema del que se habló en las últimas horas.

El periodista Jaime Alberto Dinas, denunció, por medio de su cuenta de X con un video, que a los periodistas colombianos no se les estaba permitiendo trabajar en las mismas condiciones que los peruanos: “La prensa colombiana ha vivido algo inaudito que nunca me ha sucedido. El departamento de comunicaciones de la federación peruana de fútbol ha determinado que la prensa colombiana no tiene acceso a los entrenamientos de la selección peruana, incluso hoy que han ingresado más de 37 periodistas peruanos”.

La respuesta de Jorge Fossati

Sobre el tema, el entrenador de Perú, Jorge Fossati, se pronunció y aseguró que la prensa colombiana tendrá su momento para poder ingresar a los entrenamientos.

“Los de prensa, ellos no hacen nada en cuanto a las cosas de entrenamiento sin consultar. Cuando me dijeron que había gente de la prensa colombiana afuera, hay un protocolo, ellos van a poder estar mañana si quieren, hay un tiempo cortito que ellos pueden estar previo. Yo podría haber entrado en esa demagogia, te entraba quince minutos y después te saco, pero no”, dijo Fossati.

Jorge Fossati, técnico de Perú. Foto: Getty Images

Quien después agregó: “Lo que les he dicho a ustedes desde el primer día, que ustedes iban a ser, no sé cuál es la palabra, priorizados, que no le podríamos dar el mismo trato a la prensa peruana que a la prensa internacional; es lo que hemos venido haciendo. Los que estuvieron en la Copa América ya me conocen y saben que es así, luego después no sé. No me interesa, no tenemos tiempo para estar preocupados por lo que diga un señor de la prensa, a mí lo que digan de afuera no tiene sentido”.

¿Cuándo se juega Perú vs. Colombia?

El duelo entre Perú y la Selección Colombia, se llevará a cabo este viernes 6 de septiembre a las 8:30 PM, duelo que se disputará en el estadio Nacional en la ciudad de Lima, en el que se espera un lleno total por parte de la afición local, pero también la de un grupo de hinchas colombiano.