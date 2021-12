Ya es un hecho. Medios británicos aseguran que es inminente la transferencia del volante colombiano Luis Díaz en Liverpool en el próximo mercado. Parece que la 'joyita' del Porto es una prioridad en el equipo que dirige Jürgen Klopp aunque todo depende de la oferta que se presente y demás competencia que pueda surgir en España o Alemania.

En principio y tras la gran Copa América que hizo Luis Díaz con la Selección Colombia, se comenzó a hablar de clubes como Everton, Chelsea y Tottenham, luego los rumores apuntaron a FC Barcelona y Real Madrid, incluso se habló de una posibilidad del Bayern Múnich, pero en los últimos días es Liverpool el que parece decidido por Lucho.

Eso sí, FC Porto negociará con ofertas de un mínimo de 80 millones de euros, en una transferencia que lo más probable pase a la historia y se convierta en la más cara de la historia del fútbol portugués. Los gigantes de Europa alistan las chequeras para hacerse con la gran joya de Colombia que brilla con goles y asistencias en la Primeira Liga.

La prestigiosa revista Four Four Two, que llama a Luis Díaz el "Cristiano Ronaldo Colombiano", da como un hecho la transferencia de Lucho en el gigante inglés. Incluso da las razones por las que el volante encajaría a la perfección en el equipo de Jürgen Klopp, que tendrá las bajas de Mané y Salah por la Copa de África comenzando el 2022.

"El colombiano es un zurdo astuto y directo, que corta hacia adentro con el pie derecho para hacer jugadas en dirección a puerta. En el sistema de Klopp, esto es competencia de Diogo Jota o Sadio Mané, pero para ser realistas, podría ser que Díaz juegue en cualquiera de las posiciones de ataque", dice Four Four Two en su análisis.