Para nadie es un secreto que Lionel Messi y su entorno se fueron de España en malos términos con las directivas del FC Barcelona. Cuando el argentino tenía todo arreglado para firmar su renovación, la dirigencia de Joan Laporta dio un giro en las negociaciones que acabó con la salida del '10' rumbo al PSG de Francia. Aunque ya ha pasado un poco más de un año y medio de aquel episodio, parece que todavía hay resentimiento en la familia de La Pulga.

Eso quedó claro con las más recientes y polémicas declaraciones que entregó Matías Messi, hermano del astro gaucho, campeón del mundo. Estuvo presente en una transmisión en Twitch, en el canal del sobrino de Lionel, Tomi Messi. Le preguntaron por un posible regreso de Leo al club catalán y acabó despachándose. Aseguro que de vovler, lo harían para hacer una limpieza en el club y al primero que "echarían" sería a Joan Laporta.

No contento con ese dardo al actual presidente del FC Barcelona, aseguró que al equipo no lo conocía nadie hasta que llegó Lionel Messi. Según él, toda la popularidad y la historia del equipo catalán se la deben al argentino y fueron desagradecidos con él. Además, apuntó a los hinchas del Blaugrana, los tildó de traicioneros por no respaldar a su hermano cuando lo echaron del equipo.

