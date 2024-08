Los campeones del mundo que fueron borrados para enfrentar a Colombia además de Messi

Lionel Messi y tres jugadores más que fueron campeones del mundo en Qatar 2022 no estarán en el partido contra Colombia.

Lionel Messi con la medalla de campeón de la Copa América. (Photo by Carmen Mandato/Getty Images)

Pese a la sorpresa, todo tiene una explicación. Lionel Scaloni tuvo que apartar a Messi de su convocatoria luego del reporte médico del Inter Miami, en el que reveló la molestia de ligamentos que presenta el jugador y que le impide jugar. El 10 hizo lo posible por recuperarse, pero no alcanza a estar listo en los primeros días de septiembre, fechas de los juegos ante Chile y Colombia.

Una inesperada novedad en la convocatoria de Argentina, pues estamos hablando del líder y la jerarquía de la Selección en los últimos años, donde se ha podido ganar dos veces la Copa América y el Mundial de Qatar 2022, además de la Finalisima ante Italia. Un golpe para la hinchada argentina, que aún no digiere ver a Lionel Messi lejos de la lista definitiva.

La Selección Argentina presentó la lista de convocados para el partido contra Chille y Colombia, por la séptima y octava fecha de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. El técnico Lionel Scaloni sorprendió con la lista, pues el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, no está en el grupo de jugadores.

