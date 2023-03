Linda Caicedo jugó su primer partido como titular en condición de local con el Real Madrid, lamentablemente no tuvo su mejor día, pues el cuadro ‘merengue’ terminó perdiendo ante el Granadilla Tenerife, no pudo figurar y se fue sustituida en el primer tiempo por un fuerte golpe que la dejó tendida en el suelo.

La colombiana, que se fue ganando poco a poco un puesto en el 11 inicialista, abandonó el terreno de juego tras recibir una fuerte entrada por parte de su colega, la venezolana Verónica Herrera, quién se lanzó en barrida y conectó la humanidad de Linda.

Aunque Linda intentó seguir jugando, el dolor no la dejó, al parecer el golpe fue en la espalda. Si bien, el Real Madrid aún no se pronuncia y no hay nada oficial, hay incertidumbre por la gravedad de la lesión, pues la delantera se fue llorando con altas muestras de dolor.

Por ahora no se sabe si Caicedo pueda estar en el próximo partido del Real Madrid ante Barcelona, duelo crucial para descontar en la tabla de posiciones donde su rival es líder con 66 puntos. Real Madrid es segundo con 56.

+Así fue la fuerte entrada que recibió Linda Caicedo