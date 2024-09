Los últimos días no han sido nada fáciles para Linda Caicedo. La Selección Colombia femenina quedó eliminada del Mundial Sub-20 donde oficiaban como anfitrionas y las críticas fueron muy mordaces contra ella. La joven jugadora de 19 años fue una de las que más ‘palos’ recibió por la derrota ante Países Bajos, en los cuartos de final. Había mucha ilusión de verlas llegar hasta la final del torneo, pero las ‘Superpoderosas’ se quedaron a mitad de camino.

Muchos aficionados quedaron decepcionados con la eliminación de Colombia. Ese mismo proceso que llegó a la final del Mundial Sub-17 no pudo repetir la misma proeza en el Mundial Sub-20. Con el torneo en casa, las jugadoras tuvieron el apoyo incondicional de su hinchada. Lastimosamente, cayeron contra Países Bajos y se despidieron del torneo antes de lo esperado. Las críticas no se hicieron esperar y muchas de ellas le cayeron a Linda Caicedo.

¿Qué pasó con Linda Caicedo en el Mundial femenino Sub-20?

Esta vez, Linda Caicedo tuvo que llevar sobre sus hombros el peso de ser la gran figura de un Mundial juvenil de la FIFA. La jugadora del Real Madrid llegó a este torneo como la gran estrella para ver sobre el terreno de juego. Sin embargo, su nivel de juego fue intermitente y el desgaste físico apagó su brillo, por momentos, con la Tricolor. La derrota por penales ante Países Bajos la convirtió en el centro de muchas críticas.

Tras 120 minutos de partido, todo se decidió en la tanda de penales. Muchos esperaban que Linda Caicedo fuera la primera en cobrar para Colombia. Ella es la principal encargada de estos cobros en los procesos juveniles. Cerrando la Fase de Grupos tuvo uno ante México, pero lo desperdició. Ante Países Bajos decidió no cobrar y eso provocó la enorme ola de comentarios negativos contra ella.

El mensaje de Linda Caicedo tras la derrota ante Países Bajos

“Aún no logro asimilar el resultado que tuvimos, por el sentir y la gran ilusión que teníamos como equipo lograr que esa linda copa quedará en casa. Duele la derrota, duele intentarlo y esforzarse para que no salga como lo queremos y anhelamos. Que mes tan maravilloso con este grupo tan increíble, humilde y lleno de alegría. Darles las gracias a las personas que realmente les importa el fútbol femenino, que conocen el proceso y que no juzgan o dañan. Gracias Colombia por esta increíble experiencia”.