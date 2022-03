Los rumores no paran y todo el mundo observa al Liverpool de Mohamed Salah y Luis Díaz.

Los rumores no paran en Europa y todo el mundo observa al Liverpool del egipcio Mohamed Salah y el colombiano Luis Díaz. Ambos son las máximas figuras del club rojo que lucha por el título de la Premier League con el Manchester City. El mercado comienza a tantear a las estrellas de Jurgen Klopp y las ofertas no paran.

Tras el fichaje de Luis Díaz a Liverpool, que fue una de las bombas en el mercado de pases, las salidas de nombres como el de Mohamed Salah o Sadio Mané no se han hecho esperar. En esta ocasión, es el volante egipcio el de la noticia pues en las últimas horas se filtró lo que sería una oferta de FC Barcelona.

Según afirma el diario The Sun, uno de los más importantes de Inglaterra, Mohamed Salah sí estaría interesado en jugar en el Camp Nou y eso lo haría primera opción en el próximo mercado para el FC Barcelona, que necesita de estrellas de este tipo para volver a la élite la próxima temporada en Europa y Champions League.

Cabe recordar que Mohamed Salah no tiene intenciones de renovar, por ahora, el contrato con Liverpool. Su salida aunque no es inminente, sí podría darse y más si él quiere probar otras aguas en Europa. FC Barcelona no descarta una estrella de tal maginitud y podría ser 'culé' para la próxima campaña en el fútbol español.