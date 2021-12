El mercado de pases también dejaría grandes sucesos con jugadores colombianos en el exterior, en esta ocasión, todo indica que Sebastián Villa dejará Boca Juniors y se uniría a un poderoso equipo de Ucrania, según fuentes cercanas al jugador y al club europeo.

En meses pasados, Boca Juniors rechazó una oferta por Sebastián Villa desde el fútbol de Bélgica, exactamente del Brujas, el equipo argentino no aceptó la pretenciones y decidió no hacer la transferencia, lo que enfureció por completo al volante colombiano, que hasta hoy no la pasa bien en el club 'Xeneize'.

La operación compromete a un volante ucraniano que iría al Everton, de la Premier League, desde el Dinamo de Kiev, el jugador es Vitaliy Mykolenko, una gran promesa del país ucraniano en una operación que ronda los 23 millones de euros, de este dinero saldría el valor para que el Dinamo contrate a Sebastián Villa.

Una operación que no deja de llamar la atención, que le cae muy bien a Boca Juniors y Sebastián Villa en una relación que en cierta forma estaba rota. De esta manera se acerca la transferencia que el volante colombiano quiere, pues no es un secreto que desde temporadas pasadas ha querido ir al Viejo Continente.