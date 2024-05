“Me quedo con todo lo bonito que significó para mí estar en Nacional. Fueron 10 meses que estuve en este lindo club con compañeros y personas extraordinarias. Y juntos logramos ponerle una Copa más a esta gran institución. Gracias a todos y sobre todo a los fanáticos que son incansables, no ahí como ustedes. Me voy con 9 goles y un título con el más grande de Colombia”, dijo Eric Ramírez en la red social Instagram.

Con un mensaje en Instagram, Eric Ramírez se despidió de la hinchada y confesó que durante su estadía en Atlético Nacional, pudo estar en nivel y no escondió el orgullo por vestir la camiseta verde. El delantero venezolano deberá presentarse en el Dinamo de Kiev de Ucrania, club dueño de sus derechos deportivos, luego de que el equipo paisa no ejerciera la opción de compra. Hay dudas si puede estar en la próxima Copa América con la ‘Vinotinto’.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.