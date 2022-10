La noticia que nadie esperaba terminó por confirmarse. Aunque la lesión de Luis Díaz no fue de gravedad, sí tuvo un golpe serio que lo sacará de las canchas por los próximos dos meses y medio, aproximadamente. Sin embargo, esta novedad con el colombiano duele más cuando se revisa el calendario de juegos que tendrá el Liverpool durante el tiempo en el que el atacante sudamericano estará ausente y recuperándose.

Afuera de la definición de la Fase de Grupos de la Champions League:

Al Liverpool le quedan tres partidos más en la Liga de Campeones y allí definirá su clasificación a los octavos de final. Esta fase de la Champions se definirá antes del Mundial de Qatar 2022. Estos son los partidos que se pierde Díaz en este certamen:

4. Rangers vs. Liverpool (12 de octubre)

5. Ajax vs. Liverpool (26 de octubre)

6. Liverpool vs. Napoli (1 de noviembre)

(VIDEO) El momento exacto de la lesión de Luis Díaz enfrentando a Arsenal:

Los juegos de Premier League que se perderá Luis Díaz:

En la Premier League es donde más se sentirá su ausencia. De los duelos destacados y que no podrá jugar se encuentra el duelo contra Manchester City y Tottenham. Los 'Reds' no atraviesan por un gran momento y el colombiano estaba siendo el mejor jugador de toda la plantilla en la actual temporada. Klopp tendrá que arreglárselas sin el '23'.

Liverpool vs Manchester City: (16 de octubre)

Liverpool vs West Ham: (19 de octubre)

Nottingham Forest vs Liverpool: (22 de octubre)

Liverpool vs Leeds United: (29 de octubre)

Tottenham vs Liverpool: (6 de noviembre)

Liverpool vs Southampton: (12 de noviembre)