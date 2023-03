Duro insulto contra Dávinson en Inglaterra: "No es tarde para volverse narco"

En Inglaterra disparan absurdos insultos contra el defensa del Tottenham, Dávinson Sánchez. El zaguero colombiano no la pasa para nada bien en Londres y parece que se acerca su salida de los 'Spurs'. No es titular y en algunos momentos ingresa desde la suplencia.

Pese a esa condición, Dávinson Sánchez fue titular en el juego en el que Tottenham quedó eliminado de la FA Cup al perder contra Sheffield United. Un doloroso 1-0 en el Bramall Lane. Una anotación de Iliman Ndiayé fue más que suficiente para decretar el fracaso de los 'Spurs'.

Antes del gol, Dávinson Sánchez tuvo una acción para el olvido. Saliendo desde la defensa, el colombiano recibió una pelota, pero la maniobra salió mal y se cayó, dejando el balón al rival, que con espacios tuvo para liquidar al Tottenham. La jugada fue viral en las redes sociales y las críticas no se hicieron esperar.

Un seguidor del Tottenham no tuvo tapujos y se lanzó contra Dávinson Sánchez en Inglaterra. A través de Twitter, escribió un mensaje xenófobo y discriminatorio: "No es demasiado tarde para convertirse en narco". Las reacciones contra el comentario no se han hecho esperar. Mal momento para el colombiano en Londres.