Esto dijo el DT de Rayo Vallecano después del nuevo desplante a James Rodríguez

¿Una relación que no tiene arreglo? Rayo Vallecano volvió a jugar en LaLiga, de España, y una vez más James Rodríguez no fue titular. Pero eso no fue todo… El jugador colombiano recibió un nuevo desplante por parte del entrenador Iñigo Pérez.

¡A los hechos! James venía de jugar 113 minutos con la selección colombiana en las derrotas contra Uruguay y Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Se esperaba que el ’10’ colombiano no iniciara como titular en el partido Sevilla vs. Rayo Vallecano, ya que después del partido frente al seleccionado uruguayo confesó tener molestias físicas.

Rayo Vallecano empezó perdiendo al minuto 27 con un gol de Djibril Sow y antes del descanso del entretiempo sufrieron la expulsión de Unai López. El contexto se empezaba a complicar para el ingreso de James Rodríguez y la decisión del técnico Iñigo Pérez iba a ser radical.

Cuando el partido pedía claridad y ese pase entre líneas para aprovechar los espacios que estaba dejando Sevilla, el DT de Rayo Vallecano le hizo el desplante a James de ni siquiera enviarlo a calentar. Con este contexto, Pérez dejó en claro que no consideró que el jugador colombiano estuviera preparado para entrar y poder cambiar el trámite de un partido en el que tenían un escenario adverso por una expulsión. Terminaron perdiendo por 1-0.

Esto dijo el DT de Rayo Vallecano después del nuevo desplante a James

James Rodríguez en Rayo Vallecano. (Foto: Imago)

“El escenario es complejo, pero es cierto que lo hemos conseguido en alguna que otra ocasión últimamente y el año pasado. Uno se imagina el mismo escenario, aunque la dificultad era mayor al jugar fuera de casa y con el desgaste que ya nos había sometido el Sevilla, pero los veo entrenar, realizamos ese tipo de entrenamientos exigentes y uno es capaz de imaginar que pueden llevar el partido hacia donde lo han llevado sabiendo que Sevilla en cualquier acción puede penalizarte”, dijo Iñigo Pérez en conferencia de prensa.

¿Cuándo podría volver a jugar James con Rayo Vallecano?

En vísperas de llegar a sumar algunos minutos, James Rodríguez podría tener acción en el partido Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao del próximo domingo primero de diciembre a las 12:30 P.M. por la fecha 15 de la LaLiga.